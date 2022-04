0 Facebook Belen Rodriguez senza freni a Le Iene: “La mia farfalla oramai si è allargata è diventata un aquilone” Spettacolo 7 Aprile 2022 15:53 Di redazione 2'

Protagonista assoluta del mercoledì sera è ormai Belen Rodriguez a Le Iene. Le sue uscite, i suoi look, sono assolutamente una novità, e attirano costantemente l’attenzione. Sotto i riflettori è la vita privata della showgirl che nelle ultime settimane è sempre più spesso al centro del gossip.

Proprio lo scorso mercoledì, 6 aprile, l’argentina ha deciso di confermare la sua relazione con Stefano De Martino. Nello specifico, in una gag in cui la showgirl doveva rispondere a delle domande: “De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora, me lo fai assaggiare?”. La replica dell’argentina è: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”, ha commentato. Ha buttato quindi un occhio al tradimento.

La conduttrice ha risposto anche a un altro utente: “Belen se hai bisogno di far volare la tua farfalla ci penso io” e lei ha dichiarato: “La mia farfalla si è allargata ormai come un aquilone dopo due gravidanze. Adesso sto pensando all’addominoplastica, diciamo che l’ho perduta come il povero gabbiano ha perduto la compagna”, suscitando molta ilarità.