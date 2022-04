0 Facebook Salerno, il padre lascia la figlia di 3 mesi da sola in auto per 40 minuti: 33enne denunciato News 13 Aprile 2022 09:53 Di redazione 2'

A Sala Consilina, in provincia di Salerno, un genitore di 33 anni del posto finisce nei guai: ha lasciato la figlia di soli 3 mesi nell‘auto per 40 minuti da sola. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato per aver abbandonato la neonata senza custodia nella macchina.

Padre lascia la figlia di 3 mesi da sola in auto per 40 minuti

Il 33enne è stato prontamente denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal Capitano Roberto Bertini. I militari avevano scoperto che l’uomo aveva lasciato senza custodia la neonata chiusa nell’auto per circa 40 minuti. Per tale ragione è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.

L’installazione obbligatoria dei sensori anti-abbandono

Dal 2018 vige l’obbligo di installare a bordo dei veicoli un dispositivo di allarme per prevenire i casi di abbandono in auto di bambini al di sotto dei 4 anni. Nella fattispecie si tratta dei ‘sensori anti-abbandono‘ che vengono sistemati sui seggiolini da viaggio e sono fatti ad hoc per i bimbi in auto. Questi spesso sono collegati ai telefonini dei genitori per ricordare ai più ‘sbadati’ che ci sono dei bambini in macchina.