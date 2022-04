0 Facebook Melito, rissa tra beneficiari dei pacchi alimentari: volati calci e pugni per non aver rispettato turno Cronaca 13 Aprile 2022 16:13 Di redazione 2'

Gran putiferio ieri mattina, a Melito, nel Napoletano. E’ scoppiata una vera e propria rissa in occasione della distribuzione dei pacchi alimentari: sono volati calci e pugni tra i beneficiari del sussidio al piano terra del Municipio, nell’androne che porta agli uffici dell’Anagrafe e del Protocollo. La notizia è stata riportata dal quotidiano ‘Il Mattino‘.

Rissa a Melito tra concittadini per la consegna dei pacchi alimentari

Nella mattinata di ieri 12 aprile, è scoppiata una zuffa tra concittadini. A scatenare la baraonda pare sia stato uno dei beneficiari del sussidio che non ha rispettato il proprio turno al momento della consegna dei pacchi alimentari. Da lì si è scatenato il putiferio senza esclusione di colpi. La consegna degli alimenti è stata sospesa per qualche momento. E’ stato decisivo l’intervento della Polizia Municipale per riportare la calma.

Le parole del consigliere comunale

Si erano già dati alla fuga i protagonisti della rissa all’arrivo delle forze dell’ordine. Ad assistere al grottesco episodio il consigliere comunale Nunzio Marrone che, con amarezza, ha così commentato la vicenda a Melitoonline: “Perchè una distribuzione riguardante una così larga fascia di cittadini avviene senza adeguato servizio d’ordine e sicurezza?“, il politico ha poi affermato: “Ho segnalato il tutto alla tenenza dei carabinieri. Questa becera violenza non può restare impunita“.