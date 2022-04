0 Facebook Aurora Ramazzotti e il chiarimento ‘ironico’ sui capezzoli News 13 Aprile 2022 16:46 Di redazione 2'

Aurora Ramazzotti ha condiviso alcune storie molto ironiche. Sembrerebbe che la figlia di Eros e Michelle dopo aver condiviso una sua foto in cui indossava una maglia verde, che lasciava intravedere il segno dei capezzoli, abbia ricevuto qualche attacco dai followers. Probabilmente c’è chi le avrà detto che la maglia scelta lasciava intravedere troppo.

Aurora Ramazzotti e la risposta ironica alle critiche

Così la ragazza, ormai abituata ad attacchi sui social, ha risposto come meglio sa fare: con ironia. Dopo lo scatto con una canotta verde aderente, da cui si intravedono i capezzoli, ha condiviso un messaggio per i suoi followers: “Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza”. Nelle storie successive Aurora ha condiviso un’immagine dei capezzoli di un gatto, di una mucca e poi di un cane. Poi in un video successivo c’è il fidanzato Gualtiero che fa vedere di avere i capezzoli e infine c’è Aurora che finge di essere Alberto Angela e racconta la ‘storia dei capezzoli’.

Come sempre la figlia di Eros e Michelle ha fatto divertire i suoi tanti followers, rispondendo a critiche inutili con ironia.