Ilary Blasi entra in camera di Chanel e 'bacchetta' i figli: "L'avete fatto o no?". Sipario in casa Totti Spettacolo 13 Aprile 2022

Ilary Blasi condivide spesso scene di vita quotidiana sui social network. La conduttrice dell’Isola dei Famosi in una delle ultime storie ha ripreso un momento che lei stessa ha nominato “Io che stalkerizzo mio figlio e l’amico”.

Ilary Blasi ‘bacchetta’ i figli, il sipario in casa Totti diverte

Nei vari spezzoni video, la show girl entra nella camera della figlia Chanel dove c’era Christian con un amico. Così prima ha domandato loro cosa stessero facendo, poi ha chiesto: “Ma ieri sera l’avete vista l’Isola? Sì o no? E chi è stato nominato?”. Poi rivolgendosi all’amico del figlio, gli ha detto: “Non è che sei obbligato”. In un secondo filmato si intravede Chanel che prende possesso della sua stanza.

La Blasi rientra e dice: “State facendo i conti?”. Nel video si sente la voce di Christian come se volesse dire alla madre di uscire. Poi Ilary suggerisce alla figlia: “Chani stai attenta, non ti far fregare”. Alludendo al fatto che Christian e l’amico potessero ‘fregarla’. Il siparietto in casa Totti ha molto divertito i followers della conduttrice dell’Isola dei Famosi. Incuriosisce sempre vedere come i personaggi famosi siano tra le mura domestiche e Ilary, a giudicare dai video che ha pubblicato, è proprio come in televisione.