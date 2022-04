0 Facebook Ilary Blasi torna a parlare della presunta crisi: “Io e Totti non sopravvivremmo a un tradimento” Spettacolo 2 Aprile 2022 10:34 Di redazione 2'

Ilary Blasi è stata ospite del programma Belve, in onda su Rai 2. Nel corso della lunga intervista di Francesca Fagnani la conduttrice ha ripercorso i suoi anni di carriera, parlato dell’Isola dei Famosi e dei suoi impegni lavorativi e poi non poteva mancare un accenno alla presunta crisi che ci sarebbe stata tra lei e Francesco Totti.

Ilary Blasi risponde alla scomoda domanda sui tradimenti

In due settimane il mondo del gossip ne ha dette di tutti i colori su marito e moglie e si era arrivati a pensare che Totti avesse un’altra donna, con la quale sarebbe stato fotografato allo stadio Olimpico. Totti e Ilary avevano subito smentito tutto, poi la Blasi nel corso di diverse interviste – proprio in merito a quella foto – aveva parlato di macchinazione. Così quando la Fagnani le ha chiesto se sapesse chi ci sarebbe stato dietro questo ‘piano’, la show girl ha risposto: “No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi…”.

Poi la conduttrice del programma di Rai 2 è tornata a parlare di tradimenti, chiedendole se lei e Totti riuscirebbero a perdonarsi ‘una scappatella’. Su questa risposta la Blasi è stata categorica: “No, né dell’uno né dell’altra”. Dunque crisi smentita e anche altre presunte relazioni, a giudicare dalla risposta di Ilary Blasi né marito né moglie riuscirebbero a passarci sopra.