Aurora Ramazzotti, da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione, non si è mai espressa esplicitamente su quanto stesse accadendo tra la madre e l’ex marito. Ha preferito il silenzio, anche se alcune indiscrezioni parlavano di una giovane figlia preoccupata per la madre. Lei però non è mai intervenuta sulla vicenda. Adesso, dopo tempo, spiega quali sono i suoi rapporti con l’imprenditore bergamasco.

Aurora Ramazzotti risponde a Tomaso Trussardi

Era stato Tomaso Trussardi in un’intervista per Il Corriere della Sera a parlare della figlia di Michelle ed Eros, aveva detto che i “rapporti tra di loro erano compromessi”. Adesso Aurora pare proprio che abbia risposto all’ex marito della madre. Ospite al programma Belve, la giovane Ramazzotti ha spiegato cosa starebbe accadendo tra lei e Trussardi.

Aurora parla di Eros e Michelle

“Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”, queste le parole di Aurora. La figlia di Eros e Michelle si è anche espressa riguardo a un possibile ritorno di fiamma tra i genitori, cosa che vede molto lontana: “Non ho mai fatto il tifo, non riesco a immaginarmeli insieme, per come me li ricordo sono due persone incompatibili”. Dunque per lei è qualcosa che non potrebbe mai accadere.