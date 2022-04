0 Facebook Bambini con la salmonella per i Kinder: “Sono in ospedale con diarrea sanguinosa” Cronaca 9 Aprile 2022 09:25 Di redazione 1'

La questione degli ovetti Kinder è davvero un colpo al cuore. La Ferrero ha fermato la produzione nello stabilimento di Arlon in Belgio per alcuni casi di salmonella. L’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (Afsca), ha sospeso la produzione e annunciato il ritiro dei prodotti Kinder di quell’impianto, anche in Italia.

Nessun ritiro per le uova Kinder GranSorpresa perché sono prodotte ad Alba, in provincia di Cuneo. Al momento sono stati segnalati 142 casi di salmonella Typhimurium monofasica. Sono stati registrati casi nel Regno Unito, in Francia, in Belgio e in Irlanda, ma anche in Germania, Norvegia e Svezia.

I bambini ricoverati in ospedale hanno presentato sintomi gravi come la diarrea sanguinosa.