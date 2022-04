0 Facebook Lutto per l’attore comico Carmine Migliaccio, è scomparso il padre: “Sono sicuro che ti rivivrò” Cronaca 12 Aprile 2022 08:23 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Giugliano, un lutto che ha colpito il noto attore comico, Carmine Migliaccio. Il padre, Raffaelle, è deceduto a causa di un brutto male che non gli ha lasciato scampo. La notizia è stata data dal fratello dell’artista nel gruppo Facebook ‘Giuglianesi Orgogliosi’.

Giugliano piange Raffaele Migliaccio

“Ricordate mio padre? Purtroppo non c’è più”, queste le poche parole con le quali il fratello di Carmine Migliaccio ha annunciato alla comunità giuglianese la dispartita del padre. Nonostante la tenacia e la forza con le quali il signor Migliaccio ha affrontato la malattia, purtroppo non c’è stato nulla da fare. I funerali di Raffaele Migliaccio si terranno questo martedì pomeriggio alle 16.30 presso la chiesa San Marco a Camposcino.

Il figlio Carmine Migliaccio ha ricordato il padre con un commovente messaggio sui social: “Ciao Papà. Grazie per tutti i tuoi sforzi e per quanto hai lottato per non abbandonarci, sembrava molto lontano questo giorno. Ma sono sicuro che ti rivivrò e rivedrò negli occhi di mio figlio”, tanti i messaggi di cordoglio per l’attore.