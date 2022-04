0 Facebook “Guendalina Tavassi? I video hot li ha fatti uscire lei per diventare più famosa”: parla il presunto ex dell’influncer Spettacolo 12 Aprile 2022 14:08 Di redazione 3'

E‘ Genny Fenny a parlare di Guendalina Tavassi. Il presunto ex compagno dell’influencer svela retroscena su una delle storie più intriganti del mondo dello spettacolo. L’attore e cantante neomelodico napoletano ha dichiarato di aver subito un periodo molto duro: ha tentato il suicidio nel gennaio scorso per il difficile momento lavorativo e poi è stato accoltellato alla schiena.

Sull’ex gieffina, ora concorrente all’Isola dei Famosi, ha voluto raccontare la sua esperienza con la Tavassi e il periodo in cui uscirono i video hot e iniziarono per lui le minacce. “Dopo quel tentativo di suicidio, ho ricevuto tanti messaggi di sostegno sui social e anche la richiesta di amicizia dell’attrice ed ex influencer Guendalina Tavassi, ora all’Isola dei Famosi insieme al fratello, con la quale ho iniziato una relazione, una storia segreta sino a quando proprio Guendalina non è entrata nel vortice del gossip a causa di alcuni video hot rubati da un presunto hacker”.

Guendalina Tavassi e i video hot: “E’ stata lei”

Un presunto rapporto segreto con il napoletano che avrebbe causato non pochi problemi a Genny. “Alcune persone mi hanno minacciato, chiedendomi di smentire il mio rapporto con Guendalina; non posso certo dire che l’aggressione sia stata causata da questo, ma da quando la mia relazione con lei è venuta alla luce, ho avuto solo guai e di ogni tipo. I video hot erano 8, il marito ne conosceva 2, quindi gli altri, secondo voi per chi erano? Il 4 Marzo mi ha scritto un messaggio chiedendomi di fare quello che dicevano gli amici di Napoli. Se questi non sono avvertimenti….Ho ricevuto telefonate, minacce, richieste di smentite della nostra relazione, tutto perché non avrei dovuto frequentarla”.

Genny Fenny parla di Guendalina Tavassi: “Le ho volto davvero bene”

Poi lo scoop, le parole che la Tavassi gli avrebbe detto in merito a quei video diffusi. “Mi disse che stava preparando un grande scoop. I video non sono stati rubati da nessun hacker, secondo me li ha fatti uscire lei perché voleva diventare più famosa. Ci siamo messi insieme a fine febbraio, poi, un giorno, doveva andare in una gioielleria a Napoli e quando ci siamo visti ha cercato di prendermi il cellulare per cancellare messaggi e prove della nostra relazione. Lei ha dichiarato di non conoscermi, sui social non ha, pero’, smentito; io ho le prove, messaggi, foto, video. Ora lei è all’Isola dei Famosi, io vorrei solo la verità, perché, alla fine, le ho voluto veramente bene!”.

Parole che lasciano dubbi e incertezze e che potrebbero essere confermate o smentite dalla diretta interessata quando uscirà dall’Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi ha sempre detto di aver presentato denuncia e ad oggi sono ancora in corso le indagini.