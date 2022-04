0 Facebook Si stacca cavo elettrico, paura in metro in prossimità della stazione Garibaldi: 5 persone contuse News 12 Aprile 2022 14:31 Di Carmine Ubertone 2'

Paura nei pressi della stazione di piazza Garibaldi a Napoli. Un cavo delle linea elettrica si è staccato finendo per sbattere contro i finestrini di un treno regionale danneggiando i vetri. Tanto spavento tra i passeggeri: tra di loro cinque sono rimasti contusi e sono stati costretti a delle cure mediche. La notizia è stata comunicata da una nota delle Ferrovie dello Stato.

Incidente alla stazione Garibaldi

L’incidente è accaduto in prossimità della stazione di Napoli – Garibaldi. Il cavo della linea cadendo ha danneggiato i vetri dei finestrini. Cinque persone sono rimaste contuse, ma subito medicate sul posto. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia – come comunicato in una nota – “Sono gia’ intervenuti per gli opportuni interventi di ripristino della linea“. Resta sospesa al momento la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli Gianturco – Villa Literno dove i tecnici stanno operando per ripristinare l’efficienza della linea e verificare le cause di quanto accaduto.

La ricostruzione dell’incidente

Da una prima ricostruzione sembra che una trivella abbia bucato la calotta della galleria sottostante colpendo e danneggiando il pantografo del treno regionale. Il pantografo dissestato, a sua volta, ha rotto il cavo dell’alta tensione elettrica che alimenta i treni, colpendo i finestrini del treno e provocando l‘interruzione della circolazione.