Barbara D'Urso, la conduttrice va su tutte le furie e parte il fuorionda: "Mi avete fatto saltare" Spettacolo 12 Aprile 2022

Barbara D’Urso va su tutte le furie, qualcosa è andato storto durante il promo di Pomeriggio Cinque. Tutti i pomeriggi infatti la conduttrice, durante la pubblicità della soap turca, annuncia gli argomenti che affronterà in puntata. Una cosa che la napoletana fa in diretta e che quindi prepara intorno alle 17.

Lo scorso pomeriggio è accaduto qualcosa di strano. Durante uno stacco della soap, è stata mandata in onda Barbara, ma non si trattava della solita promo pomeridiana. La conduttrice non sapeva di essere in diretta e quindi è apparsa improvvisamente con un fuorionda in cui non era esattamente in sè e inveiva contro gli autori: “Mi avete fatto saltare?”.

Non appena è iniziata la puntata, la conduttrice ha chiarito il tutto. “Come al solito mi sono messa davanti alla telecamera alle 17.01 pronta per fare il promo alle 17.13. Stavo così e aspettavo, aspettavo, aspettavo… Nessuno mi diceva niente, chiedevo, chiedevo. Dico va beh, sono su Scherzi a Parte, è impossibile. E alla fine non sono entrata nelle vostre case”, ha esordito!