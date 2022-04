0 Facebook Bambina investita fuori l’asilo nido, è in stato vegetativo: “Bambini lasciati soli dalla maestra” Cronaca 11 Aprile 2022 14:33 Di redazione 2'

Sono passati quattro anni da quando Lavinia Montebove è stata investita fuori scuola. La piccolina, 16 mesi, stava gattonando nel cortile dell’asilo nido La Fattoria di Mamma Cocca a Velletri, ai Castelli Romani, quando è stata presa in pieno da una mamma che sopraggiungeva in quel momento nel parcheggio della scuola. La bimba è ora in stato vegetativo: è sveglia poche ore al giorno e muove solo le dita raramente.

Le domande sono due: perché la bimba stava gattonando nel parcheggio della scuola? E come mai la mamma al volante non ha visto la bambina? Sia la maestra responsabile del nido che la mamma al volante sono imputate nel processo. La prima, come riporta Fanpage, è accusata di abbandono di minore; la seconda invece di lesioni colpose gravissime. Dopo anni di distanza al processo un testimone chiave, un genitore arrivato a scuola subito dopo l’incidente, conferma che i bambini erano stati lasciati soli con una collaboratrice in asilo. La maestra era in ospedale con la bambina. Il 20 marzo in udienza la maestra si è detta non colpevole e la mamma alla guida della Bmw ha dichiarato di non poter vedere la piccola perché nascosta da una siepe.

La scuola aveva proposto come risarcimento danni alla famiglia della piccola Lavinia un euro anche se l’accusa sostiene che la bimba sia stata affidata quel giorno a una ragazzina di 10 anni e per questo sarebbe avvenuto l’incidente. Il papà della bimba, solo due anni fa, scriveva: “Incosciente, cieca, sostanzialmente sorda e immobile, attaccata a un respiratore tramite stomia tracheale e alimentata via peg. Oltre a 1000 altri problemi”, scriveva due anni fa il papà su Facebook. “Lavinia passa 18 ore dormendo, a volte la sistemiamo nella sua sedia per farla stara con noi, in cucina o in salone, per farla stare con noi”. La prossima udienza si svolgerà il 30 maggio.