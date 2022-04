0 Facebook Minaccia e perseguita l’ex amante: “Faccio vedere tutti i nostri video a tua moglie” Cronaca 11 Aprile 2022 16:35 Di redazione 1'

Lo lascia, ma lui non ci sta e così decide di perseguitare l’ex sposato con video compromettenti. I carabinieri di Torre del Greco (Napoli) hanno eseguito un provvedimento di divieto di avvicinamento alle persone offese, ai luoghi frequentati dalle stesse e dai prossimi congiunti, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, nei confronti di un trentenne, accusato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di atti persecutori.

Dopo la denuncia sono scattate le indagini che hanno visto l’uomo protagonista di condotte persecutorie nei confronti dell’ex amante e di sua moglie. Proprio quest’ultima ha denunciato tutto ai carabinieri nel momento in cui l’ex amanti iniziava a perseguitarla. Non mancavano messaggi, ingiurie, scritte nel palazzo. In seguito a ciò la donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Le indagini dei carabinieri hanno condotto alla misura di custodia cautelare per stalking e revenge porn.