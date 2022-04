0 Facebook Donna ‘dimentica’ di saldare il conto di 1600euro al Campania: arrestata 36ene a donna è stata arrestata in flagranza di reato per furto e sarà giudicata con rito direttissimo Cronaca 11 Aprile 2022 16:49 Di redazione 1'

Paradossale quanto accaduto a Marcianise, al noto centro commerciale ‘Campania‘. una donna di 36 anni ha fatto compere in un famoso negozio di abbigliamento per circa 1600 euro, ma poi ha ‘dimenticato‘ – a detta sua – di saldare il conto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri.

36enne ‘dimentica’ di pagare il conto

Una 36enne di Sarno, provincia di Salerno, è stata fermata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise. Il perchè? Si era ‘dimenticata di pagare’ il conto di 1600 euro in un famoso negozio di vestiti del centro commerciale ‘Campania‘. La donna è stata arrestata in flagranza di reato per furto e sarà giudicata con rito direttissimo.

La ricostruzione

La donna aveva privato del sistema antitaccheggio i vari indumenti e ha provato a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Missione fallita in quanto gli uomini della sicurezza se ne sono accorti della sua fuga e l’hanno immediatamente bloccata. la refurtiva è stata totalmente restituita ai legittimi proprietari.