0 Facebook Maddaloni, incendio nel negozio di bomboniere Celiento: vigili del fuoco sul posto Cronaca 11 Aprile 2022 16:25 Di redazione 1'

Un incendio è divampato nel magazzino di un negozio di bomboniere a Maddaloni (in provincia di Caserta), in via Forche Caudine, in un’area dove sorgono soprattutto grosse attività commerciali. Il fumo nero ha invaso tutta la zona, non lontana dal centro abitato. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta.

Incendio nel negozio di bomboniere Celiento

Si tratta del noto negozio Celiento. Le fiamme divampate a partire dalle 12.30, hanno prima distrutto il magazzino dello stabilimento, per poi propagarsi per lo store raggiungendo il primo piano.

I vigili del fuoco

L’incendio ha inizialmente interessato parte del materiale di imballaggio. Il fumo nero è stato avvistato a lunga distanza, di conseguenza i cittadini hanno dato l’allarme Sul posto sono giunte anche le foprze dell’ordine. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.