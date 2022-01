Paura per Belen e Cecilia Rodriguez: “Entrano i ladri nel negozio e rubano. Lui stato il nostro eroe”

Tentano un furto nel negozio di Belen e Cecilia Rodriguez, aperto al centro di Milano. Le due sorelle argentine vendono abiti e accessori usati di prestigio, ma ieri hanno avuto una disavventura.

La scorsa sera alcuni ragazzi hanno provato a rubare al Sister’s Market. Sui rispettivi profili social raccontano cosa è successo. Cecilia ha spiegato che dei ragazzi sono entrati nel locale per rubare le scarpe e il papà, Gustavo Rodriguez, li ha inseguiti. Belen invece ha svelato come il padre si sia fatto restituire le scarpe dai ladri definendoli eroi:

“Mio padre è e sarà per sempre il mio eroe. Ieri sera al Sister’s Market hanno provato a rubare questo paio di scarpe, lui ha capito la situazione ed è corso dietro loro per 200 metri per poi prenderli e chiedergli di restituirle”.