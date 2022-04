0 Facebook Spavento a Napoli, auto si schianta contro ascensore della metro: non ci sono feriti Sul luogo dell'incidente sono arrivate immediatamente le forze dell'ordine e i vigili del fuoco Cronaca 11 Aprile 2022 11:05 Di redazione 2'

Enorme spavento ieri pomeriggio a Napoli: una vettura si è schiantata contro l’ascensore della metropolitana. Tanta paura tra i passanti, ma fortunatamente nessun ferito. I danni, da una prima stima provvisoria, sembrerebbero essere minimi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate immediatamente le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Automobile finisce contro l’ascensore della metro: la dinamica

Ieri pomeriggio, un automobile è finita contro l’ascensore della metropolitana di Napoli, la fermata Duomo della Linea 1, in piazza Nicola Amore. Sono ancora tutte da chiarire le dinamiche dell’incredibile incidente. Come riporta ‘Fanpage.it‘ ci sono varie ipotesi al vaglio degli inquirenti: tra queste non si esclude la possibilità che il veicolo abbia preso una curva stretta a velocità elevata.

Schianto auto-ascensore, non ci sono feriti

Per fortuna, nel momento dello schianto dell’autovettura contro l’ascensore non vi erano passanti sul marciapiede, ne persone all’interno dello stesso ascensore. Le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza l’intera area, rimuovendo il veicolo e liberando la strada, rimasta per un po’ bloccata al traffico.