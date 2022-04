0 Facebook Incidente in Tangenziale a Napoli, scooter si schianta vicino al pullman del Napoli Cronaca 11 Aprile 2022 08:09 Di redazione 1'

Momenti di paura sulla tangenziale di Napoli dove uno scooter si è schiantato all’uscita Vomero. Il motoveicolo si è scontato con un’automobile mentre sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso il pullman del Napoli diretto allo stadio Diego Armando Maradona per il match contro la Fiorentina.

Non si conoscono cono esattezza la dinamica dell’incidente e le condizioni dei conducenti. Come riporta Napoli Today, sul posto è giunta l’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.