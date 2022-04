0 Facebook Al Bano a Verissimo: “Non sposo Loredana Lecciso, non voglio mai più vivere un’esperienza del genere” Spettacolo 11 Aprile 2022 08:20 Di redazione 2'

Al Bano, ospite a Verissimo da Silvia Tofffani, ha spiegato perché non sposa e non sposerà mai la compagna Loredana Lecciso. I due sono insieme da venti anni e hanno due figli, ma non sono mai diventati marito e moglie. Il cantate pugliese ha voluto chiarire la propria posizione.

A Verissimo ha affermato, riferendosi quindi anche al passato con Romina Power:

“Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”.

Il cantante vuole quindi evitare ogni legame per non affrontare il dolore della separazione, già vissuto con Romina Power. Un amore sbocciato a fine anni Settanta e finito poi nel peggiore dei modi e con tanta sofferenza. Albano ha parlato di “matrimonio mentale” con la Lecciso con cui ha ritrovato un unione dopo vari periodi di allentamento e crisi. I due ora vivono nell’immensa tenuta a Cellino San Marco, dove di recente hanno ospitato pure alcuni profughi ucraini.