0 Facebook Estate 2022 arriva in anticipo: con Lucifero le temperature saranno roventi, sfioreranno 50 gradi Meteo 11 Aprile 2022 08:47 Di redazione 1'

Cosa ci aspetta per questa estate 2022? Beh le previsioni sulle temperature non sono di certo favorevoli. Le estati roventi non saranno solo un ricordo infatti il cado africano tornerà a farci compagnia.

Si tratta, per il momento, di proiezioni e dati, ma a quanto pare sarà un’estate infernale con una primavera molto breve, dopo il lungo inverno che ancora ad aprile non lascia l’Italia. Non ci sarà un vero periodo di temperature miti, secondo le previsioni meteo, salteremo quasi direttamente dall’inverno all’estate. Come rivela gli esperti del Meteo.it, già a maggio in buona parte d’Italia si toccheranno i 30 gradi.

Secondo i modelli climatici elaborati ci sarà un’anomalia di due gradi e ritornerà Lucifero su tutto il bacino del Mediterraneo, Italia compresa, a partire dalla seconda metà del mese di luglio. Con l’Anticiclone Africano in agguato le temperature saranno roventi e sfioreranno i 50 gradi come è avvenuto in passato.