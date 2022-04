0 Facebook Paura in un locale, cliente è spazientito per il ritardo e spara al cameriere: il 23enne è finito in Rianimazione Cronaca 10 Aprile 2022 19:02 Di Fabiana Coppola 2'

Una scena di pancino all’interno del locale dove un cliente, spazientito per il ritardo ha sparato tra i tavoli. Un cameriere è rimasto ferito gravemente mentre tutte le persone presenti sono scappate via.

Momenti di panico nel locale al centro di Pescara dove l’uomo si è inizialmente lamentato per il ritardo e poi ha deciso di agire sparando contro il cameriere. Secondo i racconti, come riporta il quotidiano locale Il Centro, l‘uomo avrebbe prima litigato con il cameriere all’esterno del bar e poi sarebbe rientrato per colpire con l’arma il 23enne che intanto si provava a nascondere dietro il bancone del bar. Il ragazzo p rimasto però ferito al collo e al torace.

Subito l’ambulanza ha trasportato la vittima in ospedale, ora si trova in Rianimazione. “È entrato nel locale con il suo bicchiere di vino ed ha iniziato a inveire contro il mio dipendente, lamentandosi, da quanto abbiamo capito, per i tempi di attesa. Gli ha dato prima un pugno, poi ha tirato fuori la pistola ed ha sparato. Quello che si vede nelle immagini di videosorveglianza fa impressione” ha raccontato il titolare del locale di Pescara. Secondo i testimoni il cliente non era solito frequentare il locale ed aveva circa quarant’anni, come testimoniano anche i fotogrammi delle riprese delle telecamere di videosrveglianza del pub.