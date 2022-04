0 Facebook Stefano De Martino si commuove ad Amici, Maria lo bacia: cosa è successo al conduttore Spettacolo 10 Aprile 2022 10:06 Di redazione 1'

Stefano De Martino si commuove ad Amici. Il giudice, durante l’esibizione di Serena, ballerina della squadra Cuccarini – Todaro, non ha trattenuto le lacrime. Mentre la ragazza si esibiva in una coreografia che omaggiava i nonni, l’ex ballerino non ha potuto trattenere l’emozione.

Maria De Filippi, quando si è resa conto che il suo ex allievo era in lacrime, si è avvicinata. alti e con un gesto materno gli ha dato un bacio sulla testa. Un momento molto toccante che non è passato inosservato. Cosa è successo?

Stefano De Martino, il cui legame con i nonni è ben risaputo al punto che ha un tatuaggio sul suo corpo proprio in memoria, ha perso la nonna lo scorso 5 febbraio. La sua amata nonnina Elena è scomparsa a causa di un incidente domestico. Troppo forte il ricordo arrivato a De Martino con il ballo, non ha potuto fare a meno di piangere e mostrare il suo lato vulnerabile.