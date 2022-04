0 Facebook Isola dei Famosi: maltempo in Honduras, i naufraghi stremati messi in sicurezza Spettacolo 10 Aprile 2022 22:38 Di redazione 1'

Giorni difficili all’Isola dei Famosi. Il maltempo si è abbattuto in Honduras creando non pochi problemi per i naufraghi approdati nelle scorse settimane al reality show di Canale Cinque. Le forti piogge, l’invasione dei granchi e il cibo che scarseggia stanno rendendo molto difficile la permanenza sull’isola.

Isola dei Famosi: maltempo in Honduras

Solo qualche settimana fa i naufraghi sono stati costretti a mettersi in sicurezza, aiutati dalla produzione, e nelle ultime ore è accaduto di nuovo a causa di un fortissimo temporale. Non solo pioggia per i partecipanti al reality show, ma nella notte i naufraghi sono stati vittima di un attacco di granchi. La situazione è stata così complicata da richiedere l’intervento della produzione e la diretta di Alvin.

Nelle ultime ore i naufraghi si stanno mettendo in sicurezza da pioggia e un forte vento e dal mare agitato. “Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili. Vi tengo aggiornati, capiamo quali sono le condizioni meteorologiche” sono le parole di Alvin.