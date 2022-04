0 Facebook Rissa in un supermercato nel Napoletano: “Mi dovete dare tutto, non me ne frega” Cronaca 10 Aprile 2022 20:17 Di redazione 1'

E’ diventato virale sui social il video di una rissa scoppiata in un supermercato a Casoria, in provincia di Napoli. Un uomo è entrato nel supermercato e, con la presunzione di comprare tutto, ha inveito contro gli addetti del market.

Secondo quanto appare dal filmato l’uomo avrebbe messo in discussione l’offerta proposta dalla catena di supermercati. Solitamente, quando c’è qualcosa in sconto davvero considerevole, si limita l’acquisto a pochi pezzi. Nel caso specifici l’uomo avrebbe dovuto acquistare il bene solo fino a quattro pezzi. Sempre secondo quanto pare apprendere dal video, alla persona in questione non sarebbe andata bene questa opzione.

Insomma l’uomo avrebbe dato di matto nel supermercato perché avrebbe preteso di acquistare il bene in offerta senza limite di pezzi. Qualcuno, all’esterno del locale, ha filmato tutto e pubblicato il video sui social. In poco tempo, neanche a dirlo, il filmato è diventato virale.