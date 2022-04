0 Facebook Flavio Briatore racconta il retroscena: “Ho detto a Nathan Falco di sua sorella Leni e lui ha reagito così” Spettacolo 9 Aprile 2022 16:53 Di redazione 2'

Flavio Briatore ha una figlia, nata prima di Nathan Falco quindi ancor prima che l’imprenditore sposasse Elisabetta Gregoraci. Helen, detta Leni, è la figlia di Flavio ed Heidi Klum, nata nel 2004. A crescere la ragazza è stato Seal, il cantante britannico che faceva in quel momento coppia fissa con la modella.

Leni, che tra poco compie 18 anni, anche lei modella da poco debuttante anche sulla copertina di Vogue, non è mai stata al centro del gossip da parte di Briatore. Non ne hai parlato se non in un’intervista a La Repubblica in cui ha dichiarato: “Non solo è bellissima, ma è forte e indipendente. Io non ho nessun merito, ma sono orgoglioso di lei”. Ovviamente Flavio ha parlato al figlio Nathan Falco della sorella.

Il ragazzo, 12 anni, nato dal matrimonio tra Briatore ed Elisabetta Gregoraci, conosceva già Leni. “Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa e li mi ha detto ‘Papà, io lo sapevo già”, racconta l’imprenditore a La Repubblica. “Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”. “Con Leni ci siamo visti anche quest’estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi suo marito (il musicista Tom Kaulitz) i loro figli. Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella”.