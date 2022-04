0 Facebook Paola Barale e il triangolo con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: “Vent’anni fa il gossip sulla storia con loro” Spettacolo 9 Aprile 2022 15:47 Di redazione 2'

Ha fatto emergere una storia dal passato con l’intervista, Francesca Fagnani, a Paola Barale. A Le Belve la giornalista ha parlato con la donna ponendole domande irriverenti. Icona degli anni Novanta e Duemila, alla showgirl fu legato un triangolo con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. In merito alla vicenda la donna ha confessato.

“Maurizio ha scritto nel suo libro della leggenda metropolitana che ci fosse un triangolo tra me, Maria e lui? Oddio ma l’ha scritto davvero? L’ha detto nel suo libro? La spiegazione sulla nascita di questo gossip ce l’ho, ma la vorrei tenere per me. Come è ovvio, è tutto falso, tra l’altro io Maria non la conosco bene – ha proseguito –Se l’ho vista 10 volte dai tempi di Buona Domenica è già tanto. Non è assolutamente vero che ci conosciamo bene. Ma anche con Maurizio non sono mai stata amica. Era il mio datore di lavoro stop. Anzi, ci sentiamo più adesso, mi chiama ogni volta che inizio un nuovo spettacolo teatrale”.

Tutto questo avvenne tra il 1996 e il 2001, quando la Barale e Costanzo erano alla guida del programma d’intrattenimento Buona Domenica. A quei tempi Costanzo era già sposato con Maria De Filippi mentre la showgirl era invece legata al ballerino Gianni Sperti, anche lui nel cast del programma come ballerino.