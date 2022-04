0 Facebook Belen Rodriguez lascia la piccola Luna Marì: “Finalmente ce l’ho fatta, sono libera adesso” Spettacolo 8 Aprile 2022 16:18 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha sempre detto di non avere tate, e anche Stefano De Martino ha più volte dichiarato di occuparsi da solo del figlio Santiago. Qualcosa però è cambiato nella famiglia infatti l’argentina ha fatto capire che ha provveduto a trovare una tata per la piccola Luna Marì, nata dalla relazione con l’ex compagno Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez trova una tata per i bambini

La showgirl è costretta in realtà a cercare una baby sitter per la bambina. Il motivo? Deve andare a un evento mondano e i suoi genitori non ci sono. Gustavo Rodriguez è all’Isola dei Famosi mentre la mamma, Veronica Cozzani, è stata invitata dalla produzione in studio a Milano. L’argentina è dovuta ricorrere ai ripari trovando una tata per Santiago, 9 anni e Luna.

Dunque, risolto il problema, Belen esce con l’amica Antonia Achille e assistente personale e la sorella Cecilia. E’ la showgirl a fare le presentazioni mostrando ai follower la tata su Instagram. “Due orette e torniamo che poi dobbiamo vedere l’Isola dei Famosi”. “Andiamo che c’è tua sorella sotto in auto che ci aspetta”, dice l’amica. Una serata di baldoria aspetta le ragazze che passeranno poi il resto della notte nel locale a ballare!