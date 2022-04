0 Facebook Marito chiede risarcimento all’amante della moglie: “L’ha istigata a tradirmi” I due amanti non hanno mai ammesso il tradimento: sui social ci sono solo qualche foto dei due e alcune frasi non esplicit Cronaca 7 Aprile 2022 17:21 Di redazione 2'

A Deruta, in provincia di Perugia, un marito tradito ha richiesto un risarcimento per adulterio, non a sua moglie e madre dei suoi figli, ma all’amante della donna. L’uomo ha chiesto 600mila euro di risarcimento, ma per la serie ‘danno e anche la beffa‘, oltre a non ricevere nulla sarà costretto a sborsare migliaia di euro di spese per gli avvocati.

Uomo tradito dalla moglie chiede risarcimento all’amante di lei

L’uomo tradito – come raccontato da Il Messaggero – ha provato in ogni modo a far valere le sue ragioni: i giudici di primo grado avevano già rigettato la sua domanda, poi si è rivolto alla Corte d’appello di Perugia producendo una vasta documentazione come prova del tradimento subito. “Quello ha iniziato a farle regali, a corteggiarla in maniera incalzante. L’ha istigata a tradirmi, avevamo una bella famiglia che si è distrutta per colpa di lui“, ha spiegato l’uomo.

Uomo tradito, i giudici danno ragione all’amante

I due amanti non hanno mai ammesso il tradimento: sui social ci sono solo qualche foto dei due e alcune frasi non esplicite. I giudici della Corte D’Appello hanno stabilito: “Il diritto di autodeterminazione, nonché della propria libertà sessuale, costituzionalmente garantito” dall’amante che non ha alcuna responsabilità sulla fine della storia amorosa.