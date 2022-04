0 Facebook Maestra di 45 anni si sente male in casa e muore davanti alla figlia, addio a Mariacristina Taralli Cronaca 7 Aprile 2022 17:03 Di redazione 2'

Maria Cristina Taralli è morta davanti agli occhi della figlia di 17 anni. Maestra della scuola elementare De Amicis a Giulianova, in provincia di Teramo, aveva accusato un malore in mattinata e aveva preferito non andare a lavoro per riposare.

Poi improvvisamente le sue condizioni sono peggiorate, avrebbe iniziato a perdere sangue ed è morta. La figlia non ha potuto far altro che allertare i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti era ormai troppo tardi. Secondo un primo esame sulla salma della vittima, sono due le ipotesi del decesso. La donna potrebbe aver avuto un problema polmonare con conseguente edema o diserzione dell’aorta. Il pm Enrica Medori ha disposto l’autopsia sulla salma per accertare cosa sia accaduto.

La 45enne aveva avuto un incidente stradale che le aveva causato diversi problemi fisici. Era il 19 luglio del 2019 quando sulla Statale Adriatica la maestra procedeva a bordo del suo scooter. Improvvisamente spuntò un’auto e la donna per frenare, perse l’equilibrio e cadde rovinosamente sull’asfalto. Dopo un lungo ricovero fu dimessa, ma le lesioni rimasero. Sarebbe questo il motivo per il quale il pm ha disposto l’autopsia, per accertare se vi sia una correlazione tra il decesso e l’incidente passato.