Tradisce la compagna incinta e lei si vendica andando a letto con l’ex dell’amante

Uomo tradisce la compagna incinta, lei si vendica in modo terribile: va a letto con l'ex fidanzato dell'amante

Una storia di tradimento con vendetta che vale la pena raccontare per quanto è bizzarra. Un uomo ha tradito la compagna mentre quest’ultima era incinta di lui. Poche settimane dopo però la donna ha deciso di vendicarsi in un modo terribile: andare a letto con un altro uomo. Uno qualunque? No.

La donna tradita ha scelto proprio l’ex fidanzato dell’amante del compagno per portare avanti la vendetta. Da quel momento però alla scenata di gelosia sono seguite azioni molto più gravi. L’uomo, residente nella zona occidentale di Brescia è stato accusato per stalking e rapina. E’ entrato infatti in casa della donna, dopo averla perseguitata e ha anche rubato un cane.

La vicenda, nata nel 2017, si è conclusa proprio ieri in Tribunale. Davanti ai giudici, l’ex ha deciso di perdonarlo cancellando la denuncia per stalking, poi la corte ha disposto il non luogo a procedere. Tutto bene quel che finisce bene insomma!