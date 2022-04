0 Facebook Bologna, vince 500mila euro al gratta e vinci: il compagno le ruba il biglietto e scappa Ruba alla compagna il gratta e vinci da 500mila euro. I fatti a Bologna, dopo sei anni dovrebbe iniziare il processo a carico del truffatore Cronaca 6 Aprile 2022 16:45 Di redazione 2'

Aveva chiesto al suo compagno di comprarle un Gratta e vinci. Il biglietto si è poi rivelato vincente: ben 500mila euro di montepremi. L’uomo ha poi convinto la donna di custodire il tagliando in una cassaforte

Dopo tanta insistenza per la consegna del Gratta e vinci, l’uomo ha detto alla donna di averlo custodito in una busta nascosta in una presa per la corrente. “Non riuscendo a resistere, poco dopo ho aperto la busta e dentro non c’era il mio biglietto ma una specie di collage di altri gratta e vinci tenuti insieme con del nastro trasparente. Tra l’altro oltre al mezzo milione, riportava un’altra vincita di 10mila euro. Così ho capito che era falso, non era il mio. Da quel giorno non l’ho più visto“, ha dichiarato la donna.

La denuncia e il processo

I fatti sono accaduti nel 2016, dopo sei anni con il rischio della prescrizione, il caso è approdato in un’aula di Tribunale. Ma del truffatore spezza cuori non c’è traccia. Da allora è fuggito facendo perdere le proprie tracce senza mai comparire davanti all’autorità giudiziaria.