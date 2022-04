0 Facebook Spavento ad Amici, LDA e Nunzio nella notte: “Me ne devo andare da qui, basta” Spettacolo 6 Aprile 2022 21:16 Di redazione 2'

Brutto scherzo ad Amici nella notte e ancora una volta protagonista è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Il ragazzo ha fatto proprio una cosa spiacevole cheta coinvolto il ballerino di latino americano, Nunzio.

Il cantante napoletano ha finto, intorno alle 3 di notte, di essere sonnambulo. Per diverse ore i suoi compagni di stanza non sono riusciti a dormire, infine Nunzio e Albe hanno chiamato in soccorso anche Luigi. Il gioco è bello quando dura poco però infatti Luca D’Alessio ha capito che stava esagerando. “Nunzio sto scherzando, sono io. È uno scherzo”,

“È sonnambulo, ti giuro, ho paura” – continua – “Redazione ci potete chiamare per favore, ho paura”. Nunzio era così spaventato da chiedere alla Redazione di andare via: “Per favore me ne devo andare, non ce la faccio. Ma lo vedete sto pazzo che sta facendo? Redazione!”. Alla fine il figlio di D’Alessio ha dovuto ammette: “È tutto un gioco Nunzio, sto scherzando. Sto scherzando, sono sveglio, sono io. Vi ho preso per il culo tutto il tempo”. Ma il ballerino di latino non ha per nulla accettato lo scherzo e l’ha presa davvero male. “Che ca** di scherzi sono alle 3 e mezzo di notte? Tu adesso vai a dormire di la, tu qua non dormi” gli ha detto.