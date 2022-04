0 Facebook In vacanza con la moglie in Costiera, si sente male scendendo dal bus: uomo muore davanti alla compagna Cronaca 5 Aprile 2022 17:08 Di redazione 1'

Vacanza finisce in tragedia per una coppia di Milano. Un uomo ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre scendeva da un autobus turistico davanti alla moglie. I due coniugi si erano concessi qualche giorno di relax a Cetara, in Costiera Amalfitana.

Turista milanese si sente male e muore in Costiera

Facevano parte di una comitiva lombarda che stava visitando le bellezze campane. Questo martedì mattina, poco prima di Mezzogiorno, l’uomo, 66 anni, ha perso i sensi e si è accasciato al suolo. A soccorrerlo subito la moglie che era al suo fianco. Immediato l’arrivo del 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sotto choc la donna che ha visto il marito morire davanti a sé.

Intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Vietri sul Mare, è stato poi accertato che l’uomo è deceduto per cause naturali.