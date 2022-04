0 Facebook Nipote posta la foto della nonna defunta sui social: scoppia il caos tra i parenti Cronaca 5 Aprile 2022 17:56 Di redazione 2'

Ha del surreale quanto accaduto a Pesaro, provincia delle Marche: la nipote posta sui social la foto del volto della nonna defunta prima che venga chiusa la bara. Scoppia un furioso litigio tra i parenti in obitorio, tale da dover richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire la calma.

Nipote posta sui social la foto della nonna defunta: l’accaduto

Una famiglia marchigiana è in lutto per la scomparsa della nonna, il feretro è ancora aperto e nella stanza dell’obitorio vi è enorme commozione per la scomparsa di una persona a cui tutti volevano bene. All’improvviso, ecco l’imponderabile: la nipotina della nonna scatta una foto, ma non si limita a custodirla per se, ma la pubblica su Facebook.

La violenta lite tra parenti

Dopo poco, il gesto non passa inosservato. L’immagine sui social viene visualizzata dagli amici e da tutti i contatti della ragazza. Il post inizia a girare: la scelta di condividere su Facebook il volto della nonna deceduta, non va giù ad alcuni parenti. I familiari si irritano con la nipote e decidono di intervenire. Appena giunti sul posto, ordinano alla ragazza di eliminare immediatamente il post. Nasce così una violenta lite sedata solo dall’intervento della polizia che riesce a riportare la calma.