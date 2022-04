0 Facebook Niko Pandetta si riprende mentre ‘scappa dalla Polizia’, la diretta: “Ci stanno inseguendo” Cronaca 5 Aprile 2022 17:59 Di redazione 2'

Ennesima bufera su Niko Pandetta. In un ultimo video il cantante neomelodico si riprende mentre, a detta sua, starebbe scappando dalla Polizia. Il filmato è stato condiviso da Francesco Emilio Borrelli, che spesso denuncia i comportamenti illeciti di Pandetta.

Niko Pandetta in diretta: “La Polizia ci insegue”

“Sig. Borrelli, Niko Pandetta che scappa dal posto di blocco. Ne va talmente fiero che lo mostra in diretta…”, questa la segnalazione che un utente ha fatto al consigliere regionale dei Verdi. Nel video si vede Niko Pandetta seduto al posto del passeggero davanti, dunque presumibilmente è un amico a guidare, che in diretta racconta la fuga da una volante di Polizia: “La faccio sta ca**ata, scappiamo dalla Polizia”. Poi si ascolta la voce dell’amico: “Scappa dalla sirene, le sirene della Polizia”. E infine il cantante neomelodico ribadire il presunto inseguimento: “Ragazzi a dopo che ci stanno inseguendo”.

Il video di Pandetta ha scatenato l’indignazione sui social. In tanti hanno attaccato il neomelodico per essersi preso gioco ancora una volta delle istituzioni. C’è poi chi ritiene che si tratti solo di una messa in scena e che la fuga non sarebbe vera.

Il video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli