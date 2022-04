0 Facebook Maria Elia muore a 17 anni all’ospedale di Perugia, peste suina possibile caso del decesso News 5 Aprile 2022 08:05 Di redazione 2'

E’ morta qualche giorno fa all’ospedale di Perugia Maria Elia, una giovane di 17 anni, che era stata ricoverata in seguito a una polmonite fulminante. Potrebbe aver contratto la peste suina che l’ha portata alla morte, questo è quanto sostiene l’avvocato della famiglia, Antonio Cozza.

Morte Maria Elia, ipotesi peste suina

Per averne la certezza però bisognerà attendere l’esito degli esami istologici effettuati nel corso dell’autopsia. A uccidere Maria è stata una polmonite fulminante che potrebbe essere stata provocata dal virus della suina e un batterio. Secondo l’Iss in questo genere di influenza: “La polmonite virale primaria è la complicanza più comune nei casi più gravi ed è frequentemente causa di morte”.

Sul decesso di Maria Elia è stato aperto un fascicolo in seguito alla denuncia dei familiari. Per gli inquirenti, secondo quanto riportato dall’Ansa, potrebbe trattarsi di un virus. Intanto si indaga per omicidio colposo. Nella giornata di giovedì sulla salma della ragazza era stata effettuata l’autopsia che però non ha chiarito le cause del decesso, ora sono attesi i risultati degli esami istologici.

Intanto sono tre i nuovi casi di peste suina africana accertati in Piemonte. I casi positivi salgono in totale a 83, 51 in Piemonte e 32 in Liguria.