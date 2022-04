0 Facebook Fabrizio Corona e il piccante retroscena su Malena: “L’abbiamo fatto in bagno” L'ex 'Re dei paparazzi' è stato ospite nell'ultima puntata della trasmissione 'Peppy Night Fest' Spettacolo 5 Aprile 2022 14:35 Di redazione 2'

Sono piccanti le rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo un presunto flirt con la porno-attrice Filomena Mastromarino, in arte Malena. L’ex ‘Re dei paparazzi‘ è stato ospite nell’ultima puntata della trasmissione ‘Peppy Night Fest‘, condotta dal comico napoletano Peppe Iodice. Corona, durante l’intervista fotografica, ha svelato dei dettagli a luci rosse su una presunta relazione con ‘Malena‘.

La rivelazione di Corona su Malena, i dettagli

Fabrizio Corona, ai microfoni della trasmissione ‘Peppy Night Fest‘ ha rivelato un retroscena su un presunto flirt con la porno-attrice Filomena Mastromarino, in arte Malena: “Mi è venuta a trovare il giorno successivo alla mia uscita dal carcere. Io ero fidanzatissimo. Lei è salita nel mio appartamento con il suo manager e abbiamo iniziato a parlare di lavoro“.

Fabrizio Corona e Malena, i dettagli piccanti

Fabrizio Corona, ospite alla trasmissione ‘Peppy Night Fest‘ ha aggiunto dei dettagli piccanti al presunto flirt con la pornostar Malena: “Mi sono ricordato che sono un playboy e ho detto a Malena vieni con me in bagno. Io ho questa perversione dei bagni“. L’ex re dei paparazzi ha infine ammesso: “Il manager aveva capito cosa stesse succedendo. Siamo andati in bagno, ci siamo guardati negli occhi e l’abbiamo fatto“.