La giornata di martedì a Napoli ci ha regalato temperature primaverili se non al di sopra della media stagionale. Dopo giornate che sembravano essere quasi invernali – caratterizzate da pioggia e cattivo tempo – è arrivato finalmente il sole. Sole che però, secondo quanto riportato da 3BMeteo, durerà ancora per poco.

Meteo Napoli, torna di nuovo la pioggia

Ebbene sì perché avremo un ultimo colpo di coda di maltempo, prima che la stagione primaverile si stabilizzi a tutti gli effetti la stagione primaverile. Mercoledì il tempo subirà un’ennesima inversione di tendenza, la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di rovesci costanti, alcuni dal carattere temporalesco. La pioggia dovrebbe continuare nella mattinata di giovedì per poi arrestarsi in serata. Le temperature non subiranno grosse modifiche, dalle massime sui 18° di questo martedì passeremo a 17°, mentre le minime resteranno tendenzialmente sui 10°.

A partire da venerdì il tempo dovrebbe finalmente migliorare, le giornate saranno infatti caratterizzate dalla presenza del sole e le temperature subiranno anche un lieve aumento con massime che arriveranno a toccare i 19°.