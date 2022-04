0 Facebook Dolore a Sparanise per la morte di Rossella Fiato, madre di 34 anni deceduta nel sonno Cronaca 4 Aprile 2022 16:52 Di redazione 2'

Un malore che non le ha lasciato scampo mentre dormiva. E’ morta così Rossella Fiato, giovane madre di 34 anni, che viveva a Sparanise, comune in provincia di Caserta. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Lacrime a Sparanise per la morte di Rossella Fiato

A fare la tragica scoperta è stato il marito che questo lunedì mattina ha provato a svegliarla, come faceva ogni giorno. Dopo aver visto che non reagiva, ha compreso che ci fosse qualcosa che non andava così ha immediatamente allertato gli operatori del 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

In casa sono arrivati anche i carabinieri. Urla di dolore in casa da parte dei parenti sconvolti dall’accaduto. La donna sarebbe morta a causa di un infarto che non le ha lasciato scampo. La notizia della morte di Rossella Fiato si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la giovane madre e la sua famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della 34enne. Sto pensando che la vita è ingiusta…Riposa in pace cugina mia... Sei andata via troppo presto”, queste e tante altre le parole in suo ricordo.