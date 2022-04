0 Facebook “Mi ha messo troppe note” e punta la pistola alla testa del prof: caos in classe nel Fiorentino Punta la pistola in faccia al professore. Un ragazzo di soli 15 anni ha minacciato con un arma il docente colpevole di avergli messo troppe note Cronaca 4 Aprile 2022 17:43 Di redazione 1'

Ha preso una pistola, rivelatasi poi un’arma giocattolo, e l’ha puntata di spalle alla tempia del professore. “Prof, dobbiamo regolare una questione: mi ha messo troppe note e sta sbagliando“, queste le parole che il 15enne avrebbe pronunciato rivolgendosi al suo docente di matematica.

I fatti sconvolgenti sono accaduti in una scuola in provincia di Firenze. La scena è stata filmata e inviata tramite Whatsapp diventando ben presto virale. Immediata la denuncia presso l’autorità giudiziaria. Il giovane rischia un accusa di bullismo, minaccia aggravata e interruzione di pubblico servizio.

I fatti

La vicenda è accaduta lo scorso 29 marzo. In seguito alla segnalazione le forze dell’ordine si sono presentate a casa del 15enne. “È stato uno scherzo“, si sarebbe difeso l’adolescente che è poi risultato recidivo per altri episodi simili avvenuti in passato.