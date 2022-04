0 Facebook Il Bari torna in Serie B, l’appello dei tifosi a De Laurentiis: “Lascia Napoli! Non ti meritano” I 'Galletti' hanno stra-dominato il girone C di Lega Pro Sport 4 Aprile 2022 15:44 Di Carmine Ubertone 2'

Il Bari di Luigi De Laurentiis è tornato in Serie B dopo quattro anni di assenza. I ‘Galletti’ hanno stra-dominato il girone C di Lega Pro. Domenica, è arrivata la matematica promozione contro il Latina. Enorme la felicità tra i tifosi: a loro si è aggiunto anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che si è congratulato con il figlio per il traguardo raggiunto.

Il Bari torna in Serie B, il messaggio di congratulazioni di De Laurentiis

Numerosi sono stati i festeggiamenti per la promozione in Serie B del Bari: a questi, si è unito anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, attraverso un messaggio su Twitter: “Grande lavoro a Bari! Complimenti a mio figlio Luigi, Presidente, allo staff e alla squadra per questa promozione in serie B. Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico”.

IL TWEET DI AURELIO DE LAURENTIIS

Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 3, 2022

Il Bari è in Serie B, l’appello dei tifosi a De Laurentiis

I tifosi del Bari sono impazziti di gioia al triplice fischio finale contro il Latina per la promozione in Serie B. Al termine della gara, i sostenitori della squadra pugliese, hanno lanciato un vero e proprio appello al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis invitandolo a rinunciare al club partenopeo per quello barese: “A Napoli non ti meritano presidente. Siamo noi che meritiamo la Serie A“.