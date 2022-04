0 Facebook Tragico incidente domestico, l’uomo sta lavorando in garage: si taglia il collo e si uccide Cronaca 4 Aprile 2022 15:18 Di redazione 2'

Una morte assurda e inspiegabile quella di un uomo di 74 anni di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. Stava lavorando nel suo garage con la motosega quando questa gli sarebbe sfuggita di mano, trasformandosi in un’arma letale.

Incidente Avellino: si taglia con motosega e muore

La vittima, rinvenuta questa mattina nel locale sito nella propria abitazione, è stata trovata così dai familiari. Non appena si son resi conto della situazione hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono così giunti i carabinieri e i sanitari del 118. L’uomo aveva perso troppo sangue e la gravità della situazione è stata evidente fin da subito.

L’uomo, come hanno raccontato i parenti, si recava spesso nel garage per effettuare lavoretti di manutenzione o tagliare la legna. Proprio la motosega utilizzata per i suoi lavori gli avrebbe causato il brutto scherzo. Avrebbe perso così il controllo dell’attrezzo ferendosi mortalmente al collo. Quelli che pare sia un incidente a tutti gli effetti si concluderà probabilmente con la consegna della salma ai familiari. Ci saranno così i familiari dell’uomo. Sconcerto e dolore intanto nel paese avellinese dove tutti conoscevano il docente, la moglie e i suoi due figli.