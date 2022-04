0 Facebook Il neomelodico Angelo Famao dà buca al compleanno di un ragazza: “Ho pagato 3200 euro e non è venuto” Cronaca 4 Aprile 2022 14:16 Di redazione 2'

Bruttissima macchia sul curriculum di Angelo Famao. Il cantante neomelodico ha dato buca alla festa di compleanno di una ragazza dopo esse stato pagato. E’ questa la storia che racconta la mamma della giovane di Anagni.

Angelo Famao non si presenta dopo esse stato pagato

Il racconto, riportato dal Corriere della Sera, ha per protagonista il famoso cantante neomelodico il cui successo è arrivato nel 2018 con la canzone “Tu si a Fine do Munno”, brano ce ha 83 milioni di visualizzazioni su Youtube. Un artista, tra le altre cose, sponsorizzato da Fabrizio Corona. A denunciarlo una mamma arrabbiata di Ferentino, in provincia di Frosinone, che, dopo aver effettuato un bonifico di 3.200 euro per fare un regalo alla figlia, avrebbe ricevuto la truffa. Il cantate infatti non si è presentato all’appuntamento nel locale di Anagni.

Contattata l’agenzia che si occupa di Famao, la risposta è stata molto ambigua: la mamma non ha ricevuto nè la prestazione dell’artista pagata per la figlia né i soldi. Secondo il cantante la colpa è di chi ha venduto i biglietti sapendo che lui aveva un altro appuntamento, secondo l’agenzia di booking invece il neomelodico avrebbe deciso di conto suo, pur conoscendo l’impegno. Nessuno ha dunque risarcito la donna, ma per lei solo la proposta di ricevere un video di auguri come ammenda. Di qui la decisione di denunciare alla procura di Frosinone.