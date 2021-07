0 Facebook Pesanti accuse contro Fabrizio Corona: “Mi deve dei soldi, ho le prove. Aspetto che mi richiami” Spettacolo 23 Luglio 2021 08:52 Di redazione 2'

Fabrizio Corona è di nuovo sotto attacco. Questa volta ha sferrargli una pesante accusa è stata Jessica Antonini, che ha detto di essere molto arrabbiata con l’ex re dei paparazzi per motivi economici.

“Fabrizio Corona mi deve dei soldi”

A detta sua, infatti, Corona le dovrebbe dei soldi. Per l’esattezza aspetta che le restituisca la cifra di 1000 euro, che le spetterebbe poiché non avrebbe onorato un contratto stipulato tra i due e la sua immagine, utilizzata per foto e video. “Sto ancora spettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video. Questa clip è una prova, boh. Sarà che è un vizio in Lombardia quello di sparire. A questo punto chiameremo Chi L’Ha Visto per avere delle notizie”.

La Antonini a quanto pare sarebbe molto arrabbiata e aspetta che Corona le restituisca questa somma. Ora bisognerà capire cosa avrà da dire l’ex re dei paparazzi e se risponderà a queste accuse pubbliche.

Chi è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona

Corona per ora si sta godendo la sua relazione con Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne di 20 anni. Secondo diversi rumors la ragazza si sarebbe trasferita nel suo appartamento a Milano.