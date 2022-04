0 Facebook Ore d’ansia in Molise, bambina di 5 anni scomparsa nei boschi: si cerca la piccola Nicole Cronaca 3 Aprile 2022 11:20 Di redazione 2'

Una bambina di 5 anni e’ scomparsa da sabato sera in Molise. La piccola vive con la famiglia a Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso, in una abitazione di campagna nella contrada.

Dalla notte scorsa sono immediatamente partite le ricerche di Vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e di moltissimi volontari. Centinaia, tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia, uomini del soccorso specializzato e volontari del paese, sono alla ricerca della piccola Nicole.

Davanti alla casa in campagna dove la piccola vive con i genitori ci sono mezzi corsi a prestare soccorso. In queste ore, con la luce del giorno, gli elicotteri dei Vigili del fuoco stanno sorvolando il paese, si sta ricorrendo anche all’utilizzo di un drone. La masseria e’ attaccata a un bosco, e’ li’ che si stanno concentrando le operazioni di ricerca.

Al momento non e’ chiaro che cosa sia potuto accadere. Probabilmente la piccola e’ uscita davanti a casa e, questione di attimi, si sarebbe smarrita nella campagna attorno. Secondo i parenti la piccola avrebbe preso una sedia e sarebbe uscita dalla finestra. A dispetto del sole della giornata, l’aria e’ freddissima: la neve caduta ancora fino a ieri sera ha reso il terreno una fanghiglia scivolosa.