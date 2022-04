E’ riuscito ad esaudire il suo ultimo desiderio, a coronare l’amore con la sua compagna Lisa, prima che il suo cuore smettesse di battere per sempre. E’ questa la storia di Federico Carniel, imprenditore di 43 anni, originario di Santo Stefano di Cordignano, in provincia di Treviso.

Federico Carniel muore a 43 anni, prima riesce a sposare la sua compagna

Una triste storia, ma ricca d’amore. Federico purtroppo aveva un male incurabile, un tumore che non gli ha lasciato scampo. Si era sottoposto a diverse cure e inizialmente sembrava che le sue condizioni fossero migliorate, purtroppo però è arrivato un improvviso peggioramento.

Ricoverato all’Hospice Casa Antica di Vittorio Veneto, ha lottato fino all’ultimo, sperando che le sue condizioni potessero migliorare, ma non c’è stato nulla da fare. Prima di andarsene per sempre il 43enne è riuscito a sposare la sua amata Lisa. Dolore e cordoglio nel piccolo paese in provincia di Treviso, dove il giovane imprenditore era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio per l’imprenditore, la moglie e la sua sua famiglia.