Belen al parco con Luna Marì e Santiago, c'è anche Stefano De Martino: "Sono ormai una famiglia" Spettacolo 1 Aprile 2022

Sono ormai una famiglia allargata Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Santiago insieme alla piccola Luna Marì. I tre sono stati immortalati nel pomeriggio a Milano al parco. Giochi al basket per i due maschi di famiglia mentre l’argentina portava a spasso la piccolina.

Antonino Spinalbese invece? Recentemente l’ex compagno dell’argentina ha raccontato il periodo burrascoso vissuto con Belen e il dramma della scoperta di una malattia autoimmune. Nella clip, condivisa sul profilo del sito di gossip Whoopsee, Belen viene immortalata in un parco. Inizialmente Stefano aspetta a casa dell’argentina e poi dopo la giornata tutti e 4 insieme. Lo stesso De Martino, in un’intervista rilasciata a Domenica In la scorsa settimana ha risposto: “Sono molto felice”.

Dopo il weekend di passione con l’ex moglie ecco la giornata dedicata alla famiglia.