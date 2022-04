0 Facebook Disavventura a Montesanto: volano sedie e minacce contro l’assessora alle politiche giovanili La consigliera, accompagnata dal suo staff, stava visitando un centro giovanile nei pressi di Montesanto Cronaca 1 Aprile 2022 17:04 Di redazione 2'

Brutta disavventura per l’assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Chiara Marciani. La consigliera, accompagnata dal suo staff, stava visitando un centro giovanile nei pressi di Montesanto, centro storico di Napoli. Una volta arrivata sul posto, il politico è stato aggredito e minacciato da un uomo presente all’incontro.

Paura a Montesanto, lancio di sedie all’assessore alle Politiche Giovanili

L’assessora – pur elogiando il lavoro che si stesse facendo nel centro – ha chiesto chiarimenti sul tipo di attività svolte per i giovani. Alla consigliera è stato spiegato che gli impegni principali erano indirizzati al doposcuola. Poi, un membro dello staff, ha fatto notare che mancavano i tavoli dove i ragazzi avrebbero dovuto studiare. In quell’esatto momento è scattata l’aggressione: l’assessora Marciani è stata bersagliata da lanci di sedie ed è stata fatta oggetto di minacce da parte di un uomo presente nel centro. Fortunatamente, la consigliera e altre donne presenti all’incontro sono riuscite a scansarsi per tempo.

Lancio di sedie all’assessore: le parole della Marciani

Immediata è stata la denuncia per quanto accaduto da parte della consigliera. “Stanotte non ho dormito“, ha raccontato Chiara Marciani all’ANSA – “Tanto spavento e stupore perchè non ci saremmo mai aspettate un’aggressione simile in un luog che, per le sue funzioni, dovrebbe essere accogliente“.