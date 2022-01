0 Facebook Napoli, tragedia in funicolare: uomo muore improvvisamente dopo un malore Cronaca 22 Gennaio 2022 18:56 Di redazione 1'

Un drammatico episodio è avvenuto nella funicolare di Montesanto a Napoli. Un uomo ha avuto un malore e ha perso la vita mentre era in viaggio su uno dei convogli.

Secondo un a prima ricostruzione, come riporta il Roma, la vittima sta iniziato a sentirsi male all’altezza del corso Vittorio Emanuele. Subito è partita la manovra d’emergenza del conducente della funicolare, ma purtroppo l’uomo è rimasto vittima di un arresto cardiaco alle 11.30.

In funicolare si trovavano dei dottori che subito hanno messo in atto il massaggio cardiaco per rianimare l’uomo. Dopo 40 minuti però è giunta l’ambulanza alla Pignasecca, in stazione. L’uomo però è deceduto poco dopo.